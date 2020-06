Drogen-Razzia in Lüdenscheid: Mehrere Verdächtige in U-Haft

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Nach einer Razzia gegen Dogendealer in Lüdenscheid sind neun Tatverdächtige festgenommen worden. Drei kamen in Untersuchungshaft, bei zwei weiteren Verdächtigen stehe die Entscheidung noch aus, teilten Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch mit. Am Dienstag hatten die Ermittler nach sechsmonatigen Untersuchungen in der Stadt im Sauerland 13 Objekte durchsucht. Auch ein Spezialeinsatzkommando kam zum Einsatz.