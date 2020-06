Köln (dpa/lnw) - Nach Durchsuchungen mehrerer Dutzend Wohnungen und Cafés in Brühl, Hürth und Wesseling wegen Drogenkriminalität sollen die Festgenommenen am Mittwoch in Köln vor einen Haftrichter kommen. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA).

Von dpa