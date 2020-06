Nationalspieler Reus: Rückkehr ins BVB-Teamtraining

Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus ist nach monatelanger Zwangspause in das Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Wie der Bundesligist mitteilte, absolvierte der Kapitän am Dienstag alle Inhalte einer von Trainer Lucien Favre geleiteten lockeren Einheit im Kreise seiner Teamkollegen. «In den kommenden Tagen wird Reus große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und sukzessive an seinem Comeback arbeiten», hieß es.

Von dpa