Ab August mehr Kita-Plätze in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Suche nach freien Kita-Plätzen soll leichter werden - Kinderbetreuungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen haben ihr Platzangebot weiter ausgebaut. Ab dem 1. August - dem Beginn des neuen Kindergartenjahrs - gebe es rund 18 480 Plätze mehr als im laufenden Jahr, teilte das NRW-Familienministerium am Dienstag in Düsseldorf mit.