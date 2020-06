Aus Respekt vor Köln: Unions Ujah will bei Tor nicht jubeln

Berlin (dpa/lnw) - Bei einem eigenen Treffer im Bundesligaspiel bei seinem Ex-Club 1. FC Köln will Fußballprofi Anthony Ujah vom 1. FC Union Berlin seine Freude für sich behalten. «Es gibt keinen Jubel, da bin ich sicher», sagte Ujah vor dem Duell der Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Momentan denke er selbst aber wenig an Tore, er wolle vor allem alles dafür geben, dass die Köpenicker den Ligaverbleib sichern können. Unklar ist außerdem, ob Trainer Urs Fischer ihn von Anfang an aufbieten wird oder Ujah auf die Bank muss.

Von dpa