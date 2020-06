Corona in NRW: Dienstag rund 1790 Infizierte, 12 Tote

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW ist die Zahl der aktuell nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten am Dienstag auf rund 1790 gesunken. Das waren rund 130 weniger als am Montag, wie aus Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervorging. Innerhalb eines Tages kamen zudem 83 Infektionen hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind in NRW somit 38 741 positiv auf das Virus getestet worden.