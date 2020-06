Ministerium: Rückkehr der Wölfe nach NRW recht langsam

Zu den Nachweisen gehört ein Videobeleg der zeigt, dass im Wolfsgebiet Schermbeck am unteren Niederrhein seit diesem Frühjahr zwei Wölfe gemeinsam jagen. Genproben ergaben, dass das zweite Tier der jüngere Bruder der ansässigen Wölfin ist. «Zurzeit ist noch nicht klar, ob das männliche Tier dauerhaft bleibt», erklärte das Ministerium.

In den anderen ausgewiesenen Wolfsgebieten in NRW, in der Eifel und der Senne, gab es in diesem Jahr bislang keine Nachweise des streng geschützten Tieres. Keine weiteren Spuren gab es auch von zwei anderen männlichen Tieren, die sich im Februar im Oberbergischen Land und im Kreis Minden-Lübbecke aufhielten. Einer stammte aus einem Rudel aus den Alpen, der andere kam aus den Niederlanden.