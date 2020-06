Schauspielhaus Bochum macht wieder Theater

Die Tickets für alle Vorstellungen am Schauspielhaus werden kostenlos ausgegeben und seien sehr gefragt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. In dem Theater gilt Mundschutzpflicht auch während der Vorstellungen. Es gibt keine Pausen und die Türen bleiben geöffnet. Bis zur Sommerpause sind zwei weitere Stücke zu sehen, unter anderem eine corona-adaptierte Version von Johan Simons erfolgreicher Kleist-Inszenierung «Penthesilea» mit Sandra Hüller und Jens Harzer.

Als kleineres Haus in NRW zeigt beispielsweise bereits das Wolfgang Borchert Theater in Münster wieder Stücke vor Publikum. Das Theater Hagen hatte bereits Ende Mai die erste Premiere nach langer Pause auf dem Programm.

Das Theater Duisburg öffnet am 12. Juni im großen Haus mit «Antigone». Außerdem kommen dort noch zwei weitere Premieren von Produktionen heraus, die ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt der Saison geplant waren. Die Schauspiele in Köln, Bonn und Düsseldorf bleiben für den Rest der Saison 2019/20 zu.