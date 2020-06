Rockerprozess: Kölner Ex-«Bandidos»-Chef vor Gericht

Ferner wird dem 33-Jährigen Ex-«Bandidos»-Chef die Beteiligung an einer Schießerei mit einem Rivalen aus der verfeindeten Rockergruppe «Hells Angels» zur Last gelegt. Im Januar 2019 sollen die Männer zufällig in einem Kölner Steuerbüro aufeinandergetroffen sein. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung habe sich in eine körperliche entwickelt. Diese soll schließlich in einer wechselseitigen Schussabgabe am helllichten Tag auf offener Straße in der Kölner Innenstadt gegipfelt sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

In einer weiteren Anklage wirft die Staatsanwaltschaft dem 33-Jährigen die Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall im Februar 2018 auf einen Rösrather Juwelier vor. Mit weiteren Tätern soll der Angeklagte dem Schmuckhändler vor dessen Haus aufgelauert und einen Koffer mit Goldschmuck im Wert von bis zu 300 000 Euro geraubt haben. Ferner legt die Anklage dem Ehepaar verschiedene Betrugstaten, Urkundenfälschungen sowie Inverkehrbringen von Falschgeld zur Last.

Beide Angeklagte gaben bei Prozessbeginn an, sich zu den Vorwürfen nicht äußern zu wollen. Der Prozess ist mit insgesamt 29 Verhandlungstagen bis Ende September terminiert.