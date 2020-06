Polizei macht auf 1,50-Meter-Mindestabstand aufmerksam

Wuppertal/Solingen (dpa/lnw) - Mit Fahrradpolizisten und großen Schildern will die Polizei in Solingen auf die neuen Mindestabstände beim Überholen von Radfahrern aufmerksam machen. Dazu sollen Beamte mit ihren Rädern in dieser Woche im Stadtgebiet unterwegs sein, teilte die Polizei am Montag mit. Auf den Gepäckträgern der Polizisten sind demnach große Schilder montiert, die auf die Abstandsregelung von 1,50 Metern hinweisen. Damit wolle die Polizei auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Von dpa