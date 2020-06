Fall Maddie: Keine Hinweise auf Zusammenhang mit Fall René

René war elf Jahre vor dem Fall «Maddie» im Urlaub an der Algarve am Strand spurlos verschwunden - in einem Ort rund 40 Kilometer vom Urlaubsort der britischen Familie McCann entfernt. Sein Vater hatte am Freitag dem «Kölner Stadt-Anzeiger» von seiner Hoffnung berichtet, dass Renés Schicksal nun doch noch aufgeklärt werden könnte.

Wie die Sprecherin der Polizei im Rhein-Erft-Kreis der dpa sagte, haben ihre Kollegen inzwischen allerdings Kontakt mit dem Vater gehabt - und ihm gesagt, dass es für sie auch nach dem Verdacht gegen den Mann aus Braunschweig im Fall Maddie keine neuen Hinweise auf das Verschwinden Renés gibt. Man habe großes Verständnis, dass der Vater sich an «jeden Strohhalm» klammere, so die Sprecherin. Doch die Ermittlungen gäben keinen Zusammenhang her.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat unterdessen keine Hinweise, dass der Verdächtige im Fall Maddie irgendwo in NRW bei der Polizei auffällig geworden ist. Das sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage.