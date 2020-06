«Bild»: Ex-Schalker Höwedes vor Vertragsauflösung in Moskau

Moskau (dpa) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes steht nach Informationen der «Bild» vor einer Vertragsauflösung bei Lokomotive Moskau. Der Weltmeister von 2014 wollte sich am Montag auf Nachfrage nicht dazu äußern. Wie die «Bild» berichtet, soll die unklare Situation infolge der Corona-Pandemie dem 32 Jahre alten Abwehrspieler zu schaffen machen, so dass der Familienvater trotz seines noch bis 2021 laufenden Vertrages lieber bei seiner Familie in Deutschland bleiben wolle.