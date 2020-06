Zwölf Vermummte besprühen S-Bahn in Bochum

Bochum (dpa/lnw) - Während des laufenden Bahnbetriebes haben vermummte Graffiti-Sprüher in Bochum eine S-Bahn an der Weiterfahrt gehindert und auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern mit Farbe besprüht. Wie die Polizei am Montag berichtete, sollen am frühen Samstagmorgen zunächst drei Personen die Türen der S 1 im Bahnhof Bochum-Ehrenfeld blockiert haben. Neun weitere Maskierte seien dann auf den Zug zugestürmt und hätten ihn mit Graffiti besprüht.

Von dpa