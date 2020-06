Autorennen gestoppt: «Das nächste Rennen wohl zu Fuß»

Dortmund (dpa/lnw) - Mit bis zu 100 Sachen in der 30er Zone haben sich zwei Raser in Dortmund laut Polizei ein Autorennen geliefert. Die Beamten nahmen den 22- und 25-Jährigen Fahrern laut Mitteilung ihre Autos und Führerscheine weg. «Das nächste Rennen wird wohl zu Fuß durchgeführt werden. Ist auch gesünder für alle», kommentierte die Polizei am Montag. Die Männer waren in der Nacht zum Sonntag durch eine Wohngegend gerast und hatten dabei laut Polizei andere Autofahrer durch Überholmanöver und scharfes Einscheren in Gefahr gebracht.

Von dpa