Essens Nationalspielerin Oberdorf vor Wechsel nach Wolfsburg

Abwehr- und Mittelfeldspielerin Oberdorf, die der Öffentlichkeit als jüngste deutsche WM-Debütantin bei der Weltmeisterschaft in Frankreich 2019 bekannt wurde, machte in diesem Jahr ihr Abitur. Der Wechsel des wohl größten deutschen weiblichen Fußball-Talents zum Abonnements-Meister aus Niedersachsen wäre der nächste logische Schritt in ihrer Karriere. In Essen hat die 13-malige Nationalspielerin (zwei Tore) noch einen Vertrag bis 2021, so dass eine Ablösesumme fällig wäre. Der Transfer soll dem Vernehmen nach noch an diesem Montag offiziell verkündet werden.

Theoretisch könnte Oberdorf diese Saison noch zweimal gegen ihren künftigen Verein spielen. Am kommenden Samstag (13.00 Uhr) empfangen die Essenerinnen den designierten Meister an der Hafenstraße. Und sollten sich beiden Clubs im DFB-Pokal durchsetzen, würden sie im Finale am 4. Juli in Köln erneut aufeinandertreffen. Die ersten beiden Pflichtspiele nach der Corona-Pause verpasste Oberdorf jedoch.