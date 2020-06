Reul: Erfolg durch mehr Ermittler gegen Kindesmissbrauch

In Lügde hatten mehrere Männer auf einem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen über 30 Kinder jahrelang vergewaltigt und die Bilder zum Teil über das Internet angeboten. Der Fall wurde 2019 bekannt; zwei Männer wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. In Münster haben die Behörden erneut ein Pädophilen-Netz entdeckt und bundesweit elf Verdächtige festgenommen.