Salzburgs Sportchef Freund: Abgang von Marsch «kein Thema»

Salzburg (dpa) - Red Bull Salzburg will seinen Trainer Jesse Marsch nicht gehen lassen. «Jesse hat einen längerfristigen Vertrag, die Entscheidung liegt ganz klar bei uns», sagte Salzburgs Sportchef Christoph Freund am Sonntag. Ein Wechsel des US-Amerikaners etwa in die Fußball-Bundesliga sei daher «aktuell kein Thema». Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Marsch könnte zur neuen Saison Trainer bei Borussia Dortmund werden und dort Lucien Favre ablösen. Laut Freund habe mit Marsch aber «noch niemand gesprochen».

Von dpa