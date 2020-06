Flughafen-Parkhaus als Kunstgalerie

«Derzeit ist die Kulturszene existenziell von der Corona-Krise betroffen. Klassische Veranstaltungen, Ausstellungen oder Kunstmessen finden nicht statt», sagte Dieter Nusbaum von der an dem Projekt beteiligten Overhead Gallery. «Für viele Künstler sind damit auch alle Einnahmequellen versiegt. Wir möchten mit dieser unkonventionellen Aktion ein Lebenszeichen aus der Branche senden und trotz widriger Bedingungen Kunst zugänglich zu machen.» Vielleicht würden so auch Besucher angesprochen, die normalerweise nicht in eine Kunstausstellung gingen.