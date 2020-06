A3-Sanierung im Zeitplan: Ab Montag wieder Verkehr

Duisburg (dpa/lnw) - Autofahrer auf der A3 bei Duisburg können sich von diesem Montag an auf eine neue lärmmindernde Asphaltdecke freuen. 18 000 Tonnen des Belags wurden am Wochenende zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid auf einer Fläche von 60 000 Quadratmetern in die Straße eingebaut. Mehr als 500 Lastwagen lieferten das Material an. Sonntagmittag sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Alles sei im Zeitplan verlaufen, teilte der Landesstraßenbaubetrieb Straßen.NRW mit.

Von dpa