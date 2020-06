Halle abgebrannt: Hoher Sachschaden

Alfter (dpa/lnw) - Eine Gewerbehalle in Alfter im Rhein-Sieg-Kreis ist am Samstag komplett abgebrannt und zerstört worden. Dort waren Großgeräte zur Reinigung von Öltanks untergestellt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Schaden betrage nach ersten Erkenntnissen mehrere Hunderttausend Euro, hieß es. Ersten Ermittlungen zufolge sei das Feuer in einem Büroraum des Betriebs ausgebrochen. Man vermute einen technischen Defekt. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, sagte der Sprecher.

Von dpa