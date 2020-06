«Punch gefehlt»: Hertha noch vor «langem Weg» bis BVB-Niveau

Berlin (dpa) - Bruno Labbadia ordnete sein erstes verlorenes Match als Hertha-Coach schnell als Lehrstunde für sein Team ein. Ganz aber konnte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten doch nicht verbergen, dass die 0:1-Niederlage beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund an ihm nagte. «Macht Alexander Esswein das Tor, steht es 1:0 und es wäre interessant geworden. Und an Niederlagen kann ich mich nie gewöhnen», erinnerte Labbadia an die größte Chance von Hertha BSC im fünften Geisterspiel am Samstagabend. «Man hat von unserer Mannschaft einen großen Fight gesehen. Aber die Borussia hat uns sehr leiden lassen.»

Zum Matchwinner für die spielbestimmenden Dortmunder wurde Emre Can. Der Nationalspieler überzeugte nicht nur als Abwehrchef, er machte mit seinem Tor in der 58. Minute auch den verdienten Erfolg der Borussia perfekt. «Gegen den Ball war es ein sehr gutes Spiel von uns, mit dem Ball war es nicht das beste Spiel. Der Gegner war stark», erklärte Vedad Ibisevic. Der Kapitän kam wie seine Offensivkollegen kaum zu wirkungsvollen Aktionen. «Uns hat der letzte Punch gefehlt», sagte dann auch Labbadia. Flügelmann Javairo Dilrosun musste schon nach einer halben Stunde mit muskulären Problemen raus und könnte die ohnehin lange Ausfall-Liste noch aufstocken.

Anders als bei den drei Siegen und dem einen Remis unter dem gebürtigen Darmstädter zuvor, konnte Hertha diesmal den hohen Aufwand und das disziplinierte Defensivspiel nicht als Grundlage für eigene Aktivitäten nach vorn nutzen. So lief beispielsweise Vladimir Darida 14,65 Kilometer - seit Beginn der Erfassung dieser Daten in der Saison 2013/14 hat kein Bundesliga-Profi eine längere Distanz abgespult. Doch auch dem 29 Jahre alte Tschechen fehlte im letzten Drittel der entscheidende Moment. «Ich hätte lieber ein Tor geschossen und den Punkt mitgenommen», sagte er zu seinem Rekord.

«Wir haben nicht viele Torchancen zugelassen gegen eine Mannschaft, die bisher über 80 Tore geschossen hat», sagte Labbadia. Aber er schloss auch an: «Im Ballbesitz sind uns zu viele flüchtige Fehler passiert. Man hat gemerkt, dass wir nicht diese Sicherheit hatten wie in den Spielen davor. Das hat auch mit dem Gegner zu tun. Diese Niederlage müssen wir akzeptieren.» Die Lehre daraus: «Wir müssen anerkennen, dass Dortmund eine Top-Mannschaft hat und wir noch einen ganzen Weg dahin haben, alleine in den Bereich reinzukommen», sagte der Hertha-Coach.

Mit 38 Punkten sind die Berliner erst einmal im sicheren Mittelfeld. «Wir waren in einer sehr schweren Situation und haben das bis jetzt gemeistert. Das ist das Wichtigste in dieser Saison», erinnerte Labbadia nochmals an die gefährliche Ausgangsposition bei seinem Amtsantritt mitten in der Corona-Pause. Der «Grundstock» für die weitere Entwicklung sei gelegt: «Dann werden wir sehen, was wir zusammenbekommen für die neue Saison», bemerkte Labbadia und betonte: «Wir sollten nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen.»