Abgestürztes Brückenteil: Bahnverkehr soll Sonntag anlaufen

Telgte (dpa/lnw) - Nach dem Sturz eines Betonelements auf eine Bahntrasse im Münsterland sollen Nah- und Fernverkehr vermutlich am Sonntag wieder anlaufen. Das kündigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag an. Das rund 20 Tonnen schwere Teil einer Brücke über der Strecke Münster-Osnabrück war am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache auf die Schienen herabgefallen und hatte vor allem Schäden an der Oberleitung angerichtet. Verletzt wurde niemand. Die Verbindung wurde sofort gesperrt.

Von dpa