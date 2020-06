Verletzte Wildgans aus Kanal gerettet

Dortmund (dpa/lnw) - Feuerwehrleute haben eine verletzte Wildgans aus dem Südkanal des Dortmunder Hafens gerettet. Das Tier hatte einen Angelhaken im Schnabel, wie die Feuerwehr Dortmund am Samstag mitteilte. Zudem hatte sich eine Angelschnur um den Flügel der Gans gewickelt, so dass sie sich nicht mehr selbst aus der Notlage befreien konnte. Passanten hatten die Helfer alarmiert, die den geschwächten Wasservogel mit einem Boot bargen und einer Tierschutzorganisation übergaben. Dort wurde die Gans den Angaben nach medizinisch versorgt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend.

Von dpa