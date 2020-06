Trainer Rose über Platzverweis für Plea: «Witz in der Summe»

Freiburg (dpa) - Gladbachs Trainer Marco Rose kann den Platzverweis für Alassane Plea bei der 0:1 (0:0)-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg nicht nachvollziehen. «Ein Witz in der Summe, muss ich ehrlich sagen», sagte der Coach am späten Freitagabend. Der Franzose Plea war in der 68. Minute nach einem Foul am Freiburger Robin Koch des Feldes verwiesen worden. In der ersten Halbzeit war der Stürmer wegen Ballwegschlagens verwarnt worden.

Von dpa