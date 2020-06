VfL Bochum baut Serie mit 2:0-Sieg gegen St. Pauli aus

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat seine jüngste Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Revierclub gewann am Freitag das Duell der ehemaligen Erstligisten mit dem FC St. Pauli mit 2:0 (1:0) und ist nun seit acht Partien in Serie ungeschlagen. Der aus Hoffenheim in der Winterpause gekommene Robert Zulj (15. Minute/Foulelfmeter) und Maxim Leitsch (73.) bescherten der Mannschaft von Thomas Reis zum Auftakt des 30. Spieltags den dritten Heimsieg nacheinander. Während sich der VfL mit nun 39 Punkten aller Abstiegssorgen entledigte, müssen die Hamburger weiter nach unten schauen.

Von dpa