Aerosmith kommt nicht nach Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die legendäre US-Rockband Aerosmith sollte ursprünglich zum Abschluss ihrer Europatour in Mönchengladbach spielen, jetzt ist das Konzert abgesagt. Die Show am 27. Juli sollte das einzige Konzert in Deutschland innerhalb der Tour sein. Wegen des europaweiten Verbots von Großveranstaltungen werde der Auftritt nicht stattfinden und könne auch nicht verlegt werden, teilte der Konzert-Veranstalter am Freitag mit.

Von dpa