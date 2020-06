FDP-Fraktionsspitze will «epidemische Lage» beenden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Fraktionsspitze der FDP im NRW-Landtag hat sich dafür ausgesprochen, die «epidemische Lage» am 14. Juni zu beenden. Es sei an der Zeit, die Lage neu zu bewerten, teilte FDP-Fraktionschef Christof Rasche am Freitag mit.