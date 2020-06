Amtsgerichte vergeben Termine online

Münster (dpa/lnw) - Vor dem Gang ins Amtsgericht können die Bürger in Nordrhein-Westfalen nach und nach Online-Termine vereinbaren. Justizminister Peter Biesenbach gab am Freitag in Münster symbolisch den Startschuss für den neuen Service der 129 Amtsgerichte des Landes. Nach einer Testphase in Köln bietet jetzt auch das Amtsgericht in Münster Online-Terminvergaben für vier ausgewählte Dienstleistungen an. «Damit geht die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen als erste Landesjustizverwaltung in Deutschland diesen Weg», sagte der CDU-Politiker bei der Vorstellung des Projektes in Münster.

Von dpa