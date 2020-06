Frau ruft um Hilfe für ihr Kind: Böse Falle

Hamm (dpa/lnw) - Ein 25-Jähriger wollte in Hamm einer Frau zur Hilfe eilen, die auf einem Fußweg neben ihrem Kind kniete und verzweifelt schrie - und ging in eine heimtückische Falle. Als der junge Mann bei den beiden angekommen war, wurde er nämlich plötzlich von hinten auf den Kopf geschlagen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. «Als er sich umdrehte, standen zwei Männer vor ihm, von denen einer unter Vorhalt eines Messers Geld forderte», heißt es im Bericht. Der 25-Jährige warf sein Portemonnaie auf den Boden, die Männer flohen mit dem Bargeld. Die rund 40 Jahre alte Frau und das etwa fünfjährige Kind hatten sich da längst abgesetzt.

Von dpa