Hybrid-Wagen in Autohaus geht in Flammen auf

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - In einem Autohaus in Mülheim an der Ruhr ist ein Hybridauto in der Nacht zu Donnerstag in Flammen aufgegangen. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei einen technischen Defekt, die Ursache sei aber noch nicht geklärt. Die umstehenden Autos fingen kein Feuer, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Feuermelder im Autohaus hatte Alarm ausgelöst. Hybridfahrzeuge kombinieren Elektromotor und Verbrennerantrieb.