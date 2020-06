RB-Coach nimmt Paderborns Gjasula in Schutz: «Kein Treter»

Leipzig (dpa) - Julian Nagelsmann hat den zuletzt gelbgesperrten Klaus Gjasula vom kommenden Gegner SC Paderborn in Schutz genommen. «Er ist kein brutaler Treter finde ich, es ist jetzt nicht so, dass er die Leute aus den Schuhen raus tritt, da sind auch viele taktische Fouls dabei», sagte der Cheftrainer von RB Leipzig am Donnerstag auf der Online-Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Paderborn.

Von dpa