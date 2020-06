Enkeltrick: Betrüger klauen 75 000 Euro von Seniorin

Unna (dpa/lnw) - Bislang unbekannte Betrüger haben einer 79-Jährigen aus dem Kreis Unna mit der Enkeltrickmasche 75 000 Euro geklaut. Am Mittwoch gab eine Frau am Telefon vor, die Nichte der Seniorin zu sein und Geld für eine Wohnungsersteigerung zu brauchen. «Nachdem sie unter Druck gesetzt worden ist, willigte die Seniorin schließlich ein und beschaffte sich über ihre Bank 75 000 Euro», teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Komplize der vermeintlichen Nichte, der sich als Schwiegersohn des Notars vorstellte, holte das Bargeld bei der Seniorin ab.

Von dpa