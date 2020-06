Paketwagen schleift Fußgänger mit: Mann schwer verletzt

Paderborn (dpa/lnw) - Beim Zurücksetzen eines Pakettransporters ist in Paderborn ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wurde am Mittwoch vom Heck erfasst, geriet unter das Fahrzeug und wurde einige Meter mitgeschleift, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 53-Jährige Fahrer hatte demnach sein Fahrzeug rückwärts über den Fußweg in Richtung Hauseingang gefahren.

Von dpa