Ehemann nach Messerattacke auf 40-Jährige weiter flüchtig

Duisburg (dpa/lnw) - Nach einer Messerattacke auf eine 40-Jährige in Duisburg ist der gesuchte Ehemann weiter auf der Flucht. Der 39-Jährige steht im Verdacht, seine von ihm getrennt lebende Frau am Mittwochnachmittag an einer Grünanlage angegriffen und schwer verletzt zu haben. Rettungskräfte brachten die 40-Jährige mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus, sie musste notoperiert werden. Die Frau sei außer Lebensgefahr, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen.

Von dpa