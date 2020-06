Rauchwolke über Viersen: Grillkohle-Lager in Brand

Viersen (dpa/lnw) - Ein Feuer auf einem Baumarktgelände hat am frühen Donnerstagmorgen in Viersen für eine große Rauchwolke gesorgt. Dort war ein Außenlager mit Grillkohle und Grillbriketts in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Da die Kohle noch lange nachglühe, dauerte der Einsatz am Morgen noch an. Über 60 Feuerwehrkräfte waren vor Ort. Details zu Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa