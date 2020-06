Duisburg im Aufstiegskampf erneut ohne Sieg: 1:1 gegen Jena

Die Duisburger rangieren seit dem 14. Spieltag ununterbrochen auf einem direkten Aufstiegsplatz, haben nach nur einem Sieg und insgesamt vier Punkten aus den zurückliegenden sechs Partien aber einigen Vorsprung auf ihre Verfolger eingebüßt.

Drei Tage nach dem 2:3 bei 1860 München begann der MSV in seinem ersten Heimspiel ohne Zuschauer druckvoll. Leroy-Jacques Mickels nach nur 43 Sekunden und Connor Krempicki (7. Minute) verfehlten das Tor der Gäste, ehe Vermeij per Kopfball eine Flanke von Tim Albutat zur Führung nutzte. Duisburg verlor allerdings nach einer halben Stunde den Spielrhythmus. Jena erarbeitete sich eine Fülle an Torchancen und kam zum Ausgleich. In der Schlussphase blieb Duisburg ohne Durchschlagskraft.