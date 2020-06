Hobby-Gärtnerin findet Beute unter Blumentopf

Aachen (dpa/lnw) - Was macht der ganze Schmuck unter dem Blumentopf? Das muss sich eine Hobby-Gärtnerin in Stolberg bei Aachen gefragt haben. Als sie einen Blumentopf von zwei Steinen hob, entdeckte sie in dem Zwischenraum Ringe, Uhren, Ketten und anderen Schmuck - in Gold, Silber mit und ohne Edelsteine. Schnell war ihr klar, das war ein Fall für die Polizei. Die stellte die Wertgegenstände sicher und versucht nach Angaben von Mittwoch, die Eigentümer zu ermitteln.

Von dpa