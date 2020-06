Iraker als IS-Terrorist zu gut vier Jahren Haft verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein als Flüchtling nach Deutschland eingereister Iraker ist als IS-Terrorist zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der 29-Jährige habe an Kampfeinsätzen und Paraden der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) sowie Bestrafungsaktionen teilgenommen, sagte der Vorsitzende Richter am Düsseldorfer Oberlandesgericht, Jan van Lessen, am Mittwoch bei der Urteilsbegründung. Er sei als Flüchtling 2015 über die Balkanroute nach Deutschland eingereist.

Von dpa