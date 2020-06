Fünf Jahre Haft für mutmaßlichen IS-Terroristen gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für einen als Flüchtling nach Deutschland eingereisten mutmaßlichen IS-Terroristen hat die Bundesanwaltschaft fünf Jahre Haft gefordert. Es sei bewiesen, dass er im Irak mit einer Kalaschnikow bewaffnet als Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) bei Hinrichtungen dabei war, sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Eine Serie von 13 zum Teil tödlichen Bombenanschlägen im Irak sei dem 29-Jährigen aber nicht nachzuweisen gewesen.

Von dpa