Riether: Schalkes Blick geht nach unten und Wagner-Drohung

Gelsenkirchen (dpa) - Sascha Riether hat die Bundesligapartie von Krisenclub Schalke 04 bei Union Berlin am Sonntag zum Endspiel um den Klassenverbleib erklärt. «Wenn wir das Spiel gewonnen haben, haben wir die 40 Punkte und müssen uns auch nicht mehr nach unten orientieren», sagte der Leiter der Schalker Lizenzspielerabteilung am Mittwoch. Trotz der aktuell 37 Punkte dank einer starken Hinserie schaue man in Gelsenkirchen angesichts elf siegloser Spiele in Serie aktuell nur nach unten. «Niemand sollte derzeit noch von Europa träumen. Wir unterschätzen die Situation mit Sicherheit nicht», sagte der 37 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi.

Von dpa