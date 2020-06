Raser mit vierjährigem Sohn auf Beifahrersitz gestoppt

Wermelskirchen (dpa/lnw) - Ein Möchtegern-Rennfahrer hat im Bergischen Land offensichtlich sein Leben riskiert - mit seinem vierjährigen Sohn auf dem Beifahrersitz. Der 40-Jährige raste nach Polizeiangaben von Mittwoch in seinem technisch frisierten Auto mit quietschenden Reifen bei Wermelskirchen über eine kurvenreiche Strecke. Teilweise sei er in den Gegenverkehr und über die durchgezogene Linie gefahren. In der letzten Kurve soll er dann komplett auf die Gegenspur gefahren sein, bevor ihn die Polizei stoppte. Die war ihm am Pfingstsonntag mit einem Motorrad gefolgt.

Von dpa