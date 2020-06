Waldbrand in Aachen: «Feuer aus» im Kreis Heinsberg

Derweil meldete die Feuerwehr im Kreis Heinsberg am frühen Morgen «Feuer aus» nach einem Großbrand in einem Wald bei Süsterseel. Dort hatten die Einsatzkräfte seit dem Vortag gegen die Flammen auf einer Fläche von 0,2 Quadratkilometer gekämpft. Brisant war die Situation wegen eines Wildparks ganz in der Nähe. Feuerwehrleute seien auch nach den Löscharbeiten weiter vor Ort und behielten die Lage im Blick. In beiden Fällen gab es noch keine Angaben zur Brandursache.