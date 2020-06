Kita-Mordfall: Kinderhilfe fordert Sicherheitsüberprüfungen

Viersen/Berlin (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Kita-Kindes und dem Mordverdacht gegen eine Erzieherin in Viersen hat die Deutsche Kinderhilfe Sicherheitsüberprüfungen in den Einrichtungen gefordert. Dabei sollten externe Experten in Kitas und Tagespflegestellen regelmäßig analysieren, was Straftaten, Unfälle oder auch Krankheiten begünstigen könnte, stellte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker, am Dienstag fest: Um Kinder besser zu schützen, «brauchen wir mehr Verbindlichkeit und eine höhere Kontrolldichte, um die Wahrscheinlichkeit einer Aufdeckung von Schwachstellen im System zu erhöhen.»

Von dpa