Blitzlicht lockt Rinder: Tierische Augenzeugen bei Kontrolle

Bielefeld (dpa/lnw) - Wenn Blitzlichtgewitter tierisch für Aufsehen sorgt: Eine Geschwindigkeitskontrolle am Stadtrand von Bielefeld hat reihenweise Rinder an den Zaun gelockt. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag einen Schnappschuss, der zeigt, wie mehr als zehn dicht gedrängt stehende Kühe neugierig die Hälse über den Zaun recken - den Blick in die gleiche Richtung gerichtet wie die mobile Radaranlage der Polizei vor ihnen. «Das blitzende Rotlicht weckte scheinbar nicht nur das Interesse der Autofahrer, sondern auch das der Tiere», teilte die Polizei zu dem etwas anderen Einsatzfoto mit.

Von dpa