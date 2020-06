Boll und Mengel erreichen Finale des Düsseldorf Masters

Düsseldorf (dpa) - Rekordeuropameister Timo Boll und der deutsche Bundesliga-Profi Steffen Mengel bestreiten am Dienstagmittag das Endspiel des Düsseldorf Masters, des ersten größeren Tischtennis-Turniers während der Corona-Pandemie. Der 39 Jahre alte Boll besiegte am Vormittag im Halbfinale den Schweden Kristian Karlsson in 3:1 Sätzen. Der 31 Jahre alte Mengel vom TTC Schwalbe Bergneustadt gewann gegen den deutschen Nationalspieler und Dimitrij-Ovtcharov-Bezwinger Dang Qiu vom ASV Grünwettersbach (3:1).

Von dpa