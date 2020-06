Selm (dpa/lnw) - Innenminister Herbert Reul unterstützt die Nachwuchssuche der Polizei. In einem Podcast sprach der CDU-Politiker mit dem aus dem Radiosender 1Live bekannten «Gefahren»-Reporter Daniel Danger über den Polizeiberuf, wie das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW am Dienstag in Selm berichtete.

Von dpa