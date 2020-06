Köln gegen Leipzig ohne Uth - Nagelsmann mit neuen Spielern

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln muss im Montag-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig ohne Mark Uth auskommen. Der Ex-Nationalspieler fehlt wegen muskulärer Probleme. Uth hat zwar in den vergangenen beiden Spielen jeweils einen Elfmeter verschossen, war bei zehn Einsätzen seit seinem Wechsel auf Leihbasis im Winter aus Schalke jedoch an neun Toren beteiligt. Den gesperrten Innenverteidiger Sebastian Bornauw ersetzt Rafael Czichos, der damit sein Comeback gibt, seit er sich am 22. Februar in Berlin eine Halswirbelsäulen-Verletzung zugezogen hatte.

Von dpa