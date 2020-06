Kabinenroller kollidiert mit Pkw: Mann stirbt nach Unfall

Wiehl (dpa/lnw) - Nach einem Autobahn-Unfall bei Wiehl mit einem Kabinenroller ist dessen Fahrer im Krankenhaus gestorben. Das berichteten die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag. Der 56 Jahre alte Mann war am späten Samstagabend mit seinem motorisierten Dreirad mit Dach auf der A4 unterwegs und nahe der Anschlussstelle Bielstein mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Kabinenroller in dem Bereich hinter einer längeren Steigung mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, so die Ermittler.

Von dpa