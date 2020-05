Doucouré feiert Liga-Debüt: Nach vier Jahren in Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Ein besonderes Bundesliga-Debüt hat Mamadou Doucouré am Sonntag für Borussia Mönchengladbach gefeiert. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler wurde in der Schlussphase des 4:1 (2:0) gegen Union Berlin erstmals in der Bundesliga eingewechselt. «Das war ein hochemotionales Erlebnis für uns alle und vor allem für Mamadou, der ganz lange dafür kämpfen muste», sagte Sportdirektor Max Eberl im TV-Sender Sky. «Wir sind froh, dass er heute seine ersten Minuten spielen durfte.» Bei der Einwechslung Doucourés standen alle Gladbacher Ersatzspieler auf und applaudierten.