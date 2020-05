Arnsberg (dpa/lnw) - Ein 32-Jähriger soll in Arnsberg seine ehemalige Lebensgefährtin mit Messerstichen schwer verletzt haben. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die 18-Jährige habe aus dem Haus flüchten können, in dem es am frühen Sonntagmorgen zu dem Angriff kam. Das berichteten die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Dortmund.

Von dpa